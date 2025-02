Lalucedimaria.it - Angelus, Papa Francesco ringrazia tutti quelli che stanno pregando per lui

Leggi su Lalucedimaria.it

Una notte tranquilla quella trascorsa daall’ospedale “Gemelli” di Roma, dove è ricoverato. Ma non ha mancato di far pervenire la sua catechesi per l’di questa domenica. Dopo l’annuncio di ieri che non avrebbe presieduto la preghiera delle ore 12 della domenica, perché prescritto un assoluto riposo, il Santo Padre però ha . L'articolocheper lui proviene da La Luce di Maria.