Oasport.it - Andy Murray: “Alcaraz-Fonseca? Non vedo l’ora”. Ma non sarà nell’immediato

ha le idee chiare sul futuro del tennis, almeno per quel che riguarda il prossimo futuro. E su Twitter/X lo scozzese parla molto chiaro: non vededi un primo match tra Carlose Joao, dato che lo spagnolo è uno dei volti del tennis attuale e il brasiliano è proiettato al ruolo di stella del prossimo futuro.Can’t wait for the firstvsmatch —(@) February 16, 2025L’uomo che, da quest’anno, offre una mano importante (parziale, ma importante) a Novak Djokovic, però, dovrà ancora aspettare affinché tale eventualità si verifichi. Questa settimana, infatti,si troveranno in luoghi diversi: l’uno a Doha e l’altro a Rio, due 500, ma sempre due tornei diversi.L’ascesa diè stata caratterizzata da tantissimo interesse soprattutto in Brasile, giustificato anche dalla vittoria su Andrey Rublev al primo turno degli Australian Open 2025.