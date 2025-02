Oasport.it - Andrea Vavassori dedica una storia su Instagram a Jannik Sinner: “Tornerai più forte e incazzato”

I social stanno un po’ “impazzendo” dopo la notizia dell’accordo trae la WADA. La decisione del n.1 del mondo di accettare i tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale, che lo costringeranno a non giocare fino al 4 maggio, sta facendo discutere non poco. Nella disputa tra “innocentisti” e “colpevolisti”, va a inserirsi una presa di posizione molto sincera di.Il tennista italiano, sempre più dedito al doppio con Simone Bolelli e con grandi risultati (ultima vittoria a Rotterdam), ha voluto commentare quanto accaduto,ndo unasual campione altoatesino: “piùdi prima.Chi ti conosce sa che hai una mentalità diversa dagli altri“, le prime parole del giocatore piemontese.“La cosa che mi sorprende veramente è come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il limite da diverso tempo.