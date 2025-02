Ilrestodelcarlino.it - Ancora un pari per la Samb con il Castelfidardo

San Benedetto, 16 febbraio 2025 – Ilimbriglia i rossoblu portandola sul suo terreno e alla fine strappa un punto a unache resta a +10 dall’Aquila. Gara molto nervosa nei primi minuti, dove comunque è laa premere. La prima conclusione arriva al 19’ con Guadalupi, e Munari deve salvare in tuffo. Ilsi fa invece pericoloso al 21’ con un bel destro di Miotto che costringe Orsini in corner. I rossoblù rispondonocon Guadalupi da ottima posizione, ma la botta è centrale e Munari la blocca (23’). Al 25’ ilpassa in vantaggio: cross di Nanapere, Gennari viene scavalcato e Braconi anticipa di testa Pezzola battendo un incolpevole Orsini. Al 34’, sul colpo di testa di Nanapere, Pezzola devia mandando in corner. Nel finale di tempo, laci prova con Orfano, che non inquadra lo specchio.