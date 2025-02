Lortica.it - Ancora ottimi risultati per gli atleti della U.P. Policiano in campo nazionale

Leggi su Lortica.it

Quest’oggi gliPolisportivasi sono cimentati in due competizioni di livelloe inter.Ad Acireale, in Sicilia, nel Trofeo Carnevale, gara interdi 10 km, l’atletaPolisportivaSimon Loitanyang ha perso in volata contro Osama Zoghlami, con i rispettivi tempi di 30’19” per l’azzurro e 30’21” per l’atleta aretino.A Carrara, in occasionegaradi 10 km e 21,097 km, gliPolisportivahanno ottenuto brillanti.Nella gara di 10 km, Michele Pastorini (classe 1991), dopo aver condotto la gara sempre in testa, ha vinto allungando nel finale con il tempo di 31’46”, staccando Girma Castelli del G.S. Orecchiella Garfagnana di 6”. Infemminile, ottima la prestazione di Emanuela Picchirilli, classificata al 1° posto nella categoria Over 60.