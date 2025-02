Ilrestodelcarlino.it - Ancona, ecco l’undicesimo derby. Con la Civitanovese per il riscatto

Per l’quello di oggi al Polisportivo è ilnumero 11 della stagione. Un punto conquistato a fatica sul campo di Sora, poi la sconfitta interna con il Teramo di una settimana fa: è chiaro che ai dorici serve rimettersi sui giusti binari per difendere, quantomeno, il quinto posto in classifica, ma anche per tornare a giocare bene conquistando risultati utili, com’era successo da metà novembre a fine gennaio, con l’eccezione delin casa perso con la Fermana.dunque un altro confronto sentito e all’interno della regione, per i biancorossi, che arrivano a questa partita con un paio di defezioni e con alcuni giocatori non al top, ma muniti delle giuste armi per scardinare il castello di Senigagliesi e centrare un successo. Perché pur senza Boccardi, in settimana s’è allenato ma tornerà a giocare dalla prossima, e senza Bugari, fermato da una noia muscolare, pur con Alluci e Rovinelli non al top della condizione, l’ha l’obbligo di mettere in campo tutte le armi migliori per tornare alla vittoria.