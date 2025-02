Ilrestodelcarlino.it - Anche via Tombesi Dall’Ova ha bisogno di interventi

Ho letto due giorni fa l’articolo del Carlino sullo stato delle vie del centro storico di Ravenna e consentitemi di segnalarVi che ’all’appello’ manca quella più disastrata, alias via, la quale appena piove, si trasforma in un vero e proprio accumulo di acquitrini e/o pozze d’acqua che dir si voglia. Non solo:se non piove, i pedoni rischiano ogni giorno storte e/o distorsioni agli arti, stante l’insidiosa presenza di interstizi, assai larghi, tra ogni sanpietrino e di avvallamenti intercalati da rialzi. Trattasi, tra l’altro, di via che conduce all’unico grande parcheggio del centro e) ed ogni giorno è impegnata da un notevole transito di veicoli, ciclisti e pedoni: vi sono, inoltre, sul suo percorso le sedi del Corso universitario di Ingegneria Edile e del Liceo artistico Nervi Severini.