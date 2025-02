Ilpiacenza.it - Anastasi critico: «Inguardabili. L'umore è nero»

La Gas Sales Bluenergy Piacenza per la terza volta in stagione alza bandiera bianca con la formazione di Verona brava a sbagliare pochissimo durante la gara e a capitalizzare ogni errore degli avversari. Poco più di un’ora di gioco in cui i biancorossi hanno faticato oltre misura in tutto, a.