Laprimapagina.it - Amo i sognatori: l’omaggio all’Ammiraglio De Luca

Leggi su Laprimapagina.it

Paolo Fedele, ufficiale della Guardia Costiera attualmente in servizio presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, ha condiviso un pensiero sui, figure che non si lasciano trasportare da illusioni eteree, ma che, con i piedi ben piantati a terra, sanno guardare oltre, immaginare il futuro e costruire nuovi orizzonti.Nel suo post su Facebook, Fedele sottolinea come i verinon siano esseri sospesi in un dipinto di Chagall, persi in un mondo di fiaba, ma persone capaci di vedere ciò che gli altri non scorgono, dotati di una mente aperta e di una visione ampia.Queste parole si intrecciano con il ricordo dell’Ammiraglio De, a cui Fedele dedica il suo pensiero. Un uomo che, con la sua visione e dedizione, ha lasciato un segno indelebile. Deaveva un forte legame con la Calabria: è stato il primo comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e Direttore marittimo della Calabria.