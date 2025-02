Dilei.it - Amici, pagelle della diciannovesima puntata: cosa è successo domenica 16 febbraio

Un momento difficile e intenso per il programma di Maria De Filippi:si prepara al Serale e per i ragazziscuola più talentosa d’Italia è il momento di tirare le somme. Chi accederà all’ambito appuntamento?16è andata in onda ladie tante importanti decisioni sono state prese. Non sono mancate, come sempre, liti e battibecchi da parte dei giudici, ma i ragazzi e le ragazze del programma hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a tre giudici d’eccezione: Fiorella Mannoia per quanto riguarda i cantanti, e Rossella Brescia a Garrison per quanto riguarda i ballerini.Francesco fa rosicare anche la Celentano. Voto 10Un vero terremoto ad. Francesco,squadra di Emmanuel Lo è entrato nel programma da appena due settimane e già ha cambiato equilibri e sensazioni tra i compagni e i maestri.