Isaechia.it - Amici 24, puntata del 16/02/25: Nicoló, Chiara e Francesco conquistano la maglia dorata del serale

Ladel 16 febbraio 2025 disi è aperta con i complimenti di Maria De Filippi ad Alessandra Celentano per la sua partecipazione al DopoFestival e a Giorgia per la canzone che ha portato in gara alla kermesse canora.In seguito la conduttrice ha presentato i giudici di: Rossella Brescia e Garrison per il ballo e Fiorella Mannoia per il canto.È cominciata così la gara tra i talenti della scuola a suo di esibizioni, ma prima di quella di Chiamamifaro sono state presentate le sue capacità da perfetta padrona di casa con un filmato divertente. Durante l’esibizione di Luk3, invece, c’è stato un gioco di sguardi tra due professori di canto, come rivelato dalla conduttrice televisiva: “Zerbi che guardava la Pettinelli e la Pettinelli che guardava Zerbi a momenti alterni“.In seguito il professore di canto ha svelato che la collega le aveva dato del cretino, ma lei ha smorzato la polemica: “Cretino è un complimento per te“.