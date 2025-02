Ilrestodelcarlino.it - Amianto all’Inalca, l’ira dei cittadini: “Perché non fu rimosso? È in gioco la salute di tutti”

Reggio Emilia, 16 febbraio 2025 – “Non cadiamo certo dal pero, ma la domanda è: a cosa serve il Comune quando c’è un rischio evidente che poi si rivela un pericolo per ladei?”. All’indomani del rapporto Arpae che certifica la presenza dinello stabilimento Inalca, i toni del comitato Leoni di San Prospero oscillano tra la rabbia e la rassegnazione. Non diversa l’opinione di Afeva (Associazione familiari e vittime): “L’amministrazione disse di aver già provveduto a una mappare la presenza disul territorio – considera il responsabile Davide Vasconi –. Se è vero, è giunto il momento di fare un passo in più. Non limitarsi a sapere dov’è, ma toglierlo una volta per tutte”. Le indagini sulla natura dell’incendio sono ancora in corso, affidate al Nia dei vigili del fuoco (Nucleo investigativo antincendi).