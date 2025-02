Inter-news.it - Ambrosini: «Inter, ecco cosa mi aspetto! Inzaghi teso con la Fiorentina»

L’discenderà in campo alle ore 20.45 contro la Juventus di Thiago Motta con la possibilità di poter superare il Napoli in classifica e conquistare dunque il primo posto. Per farlo però dovrà superare l’ostacolo bianconero: ne parlasu DAZNOCCASIONE GHIOTTA – L’ha una ghiotta possibilità stasera sul campo della Juventus poiché con una vittoria balzerebbe in testa alla classifica. Massimoha diverse aspettative: «È chiaro che alla luce di quanto successo è più ghiotta l’opportunità per l’, detto questo sappiamo benissimo che l’ultimo turno di coppe ci ha tolto per ora il quinto posto e quindi anche per la Juventus arrivare quarta diventa un obbligo. Chi ci arriva meglio? Penso tutte e due le squadre, non ce n’è una meglio di un’altra. L’aveva bisogno di dare una risposta dopo la sconfitta a Firenze.