Ilgiorno.it - Altan e la Pimpa, 50 anni di fedeltà: “La creai con mia figlia in braccio”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 16 febbraio 2025 – Se è vero che Francesco Tullioesce dal suo castello di Aquileia solo con la luna piena, irrinunciabile l’occasione d’incontrarlo a Milano, ieri mattina, alla Libreria Mondadori Duomo, coinvolto da Massimiliano Finazzer Flory nella rassegna “Un viaggio! Da fare 2025” (verso Gorizia-Nova Gorica capitale europea 2025 della Cultura, per la prima volta transfrontaliera). Ci voleva laper far scendere il suo disegnatore fin qui dal Friuli Venezia Giulia? “Compie 50, infatti, la mia cagnolina a pois: il 13 luglio 1975, sul ’Corriere dei Piccoli’, la prima storia (invece di dormire, voleva vedere la luna ndr). E incominciano i festeggiamenti ufficiali”. Era nata prima, dobbiamo dedurre? “Sì, dueprima, durante un breve viaggio a Milano, disegnavo con la Kika, miadi 2, in