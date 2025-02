Ilgiorno.it - Allerta valanghe. Cinque persone salvate in quota

Leggi su Ilgiorno.it

Tanta neve in, il vento dei giorni scorsi, il rialzo delle temperature e una bella giornata di sole: un mix potenzialmente pericoloso sulle cime lombarde. Si è temuto il peggio ieri sulle montagne della bergamasca per il distacco di alcuneche hanno travolto alcuni scialpinisti ed escursionisti. L’allarme è scattato ieri mattina in Alta Vale Brembana, nella zona del monte Pegherolo, dove una massa di neve staccatasi all’improvviso ha coinvolto diverse, alcune delle quali sono state trascinate all’interno di un canale. Gli uomini della Stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica sono riusciti a raggiungere la zona. La richiesta di aiuto è arrivata da uno scialpinista che era in compagnia di alcuni amici che sono stati travolti dalla massa di neve. I soccorritori sono riusciti ad estrarli dal canalone dove erano finiti e portarli in salvo.