Allagamenti lo scandalo si ripete

Bologna, 16 febbraio 2025 – Il 14/2 dopo poche ore di piogge i tombini della strada che da via San Mamolo sale a Villa Ghigi sono scoppiati riversando l'acqua sulla strada. La causa è dovuta al fatto che la maggior parte delle griglie di scolo è ostruita. Sembra che gli eventi di ottobre non abbiano insegnato nulla, nessun intervento di riparazione o manutenzione è stato fatto durante questi mesi. E il Comune invia sms dicendo che "proseguono le attività di monitoraggio". Le dichiarazioni sulla stampa erano: "sembra che l'acqua provenga da Villa Ghigi." o "pare che i tombini siano ostruiti.". In cosa consiste il monitoraggio?Marco Rausa Risponde Beppe Boni Il linguaggio burocratico non convince granché i cittadini che a ripetizione appena piove per qualche ora vedono una parte della città con le strade trasformate in torrenti, i garage allagati, la circolazione compromessa.