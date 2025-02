Lidentita.it - Alla voglia di vino e spirits c’è rimedio. Anzi: Remedy

Diamo i numeri ancor prima di bere (di qualità, as usual) 18mila bottiglie e una carta dicon oltre 2mila etichette, il tutto racchiuso in una location dal design elegante e contemporaneo.Siamo nel cuore di Porta Venezia, all’angolo tra viale Majno e via Morelli, dove dallo scorso settembre è di casa, diventato rapidamente .dic’èL'Identità.