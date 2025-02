Sport.quotidiano.net - Alla ricerca del gol perduto. Il Seravezza vuole i 3 punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

In Serie D la 24ª giornata (7ª di ritorno) mette ilsecondo della classe di fronte all’Orvietana che staziona a metà classifica con vista playoff. I verdazzurri non perdono dall’8 dicembre ma vogliono tornarevittoria e al gol dopo i due 0-0 con Montevarchi e Siena. Tanta fame soprattutto per bomber Benedetti chetornare a segnare su azione: l’ultima sua rete non su rigore o punizione manca da più di tre mesi (nel 6-1 sul Terranuova Traiana del 10 novembre scorso). Ilnel contempomantenere anche la sua imperforabilità difensiva che parla di un solo gol preso nelle ultime 7 partite e di ben 9 clean-sheet nelle ultime 12 giornate di campionato. Oggi il tecnico Lucio Brando deve fare a meno dello squalificato uomo-chiave Menghi. Ancora fuori il trequartista Bellini che ne avrà per un altro paio di settimane.