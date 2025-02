Milleunadonna.it - Alla fine vince la canzone più sanremese di tutte ma solo nel titolo: cosa ci insegna la nostalgia di Olly

Leggi su Milleunadonna.it

E così, in questo Sanremo che sembrava scolpito nella pietra, dove ogni parola era stata scelta per restare, qualsi è mosso. Qualha sgomitato tra gli spartiti perfetti della grandeitaliana e si è fatto spazio.Forse è il destino di chi è nato troppo tardi per avere un posto nei racconti che cont.