All Star Game Nba, Mac Mcclung dominatore delle schiacciate

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Per tre anni di fila Macè riuscito a vincere la gara, nella notte italiana, nel week-end dell’Alldi San Francisco.Nessuno lo aveva fatto prima di lui. Quattroha ottenuto altrettanti “50”, il voto massimo. Ottimo risultato per il giocatore degli Osceola Magic della G League, affiliata agli Orlando Magic.Nella prima schiacciata ha saltato un’auto, quindi con rincorsa sulla linea di fondo, ha preso la palla da sopra la testa di un compagno per poi concludere con la torsione del corpo in area e l’affondata; nella terza ha schiacciato due palloni, il primo raccolto da un compagno in piedi su un hoverboard e il secondo da una seconda persona posizionata su una scala, nei pressi del ferro. Infine, nella quarta il salto sopra una persona, palla raccolta sopra la testa, e “double pump” toccando il ferro prima di schiacciare a canestro.