Alimentazione plant-based in gravidanza | benefici e precauzioni

Carnivora, vegetariana, vegana, crudista; sono solamente alcune delle diverse tipologie diche una persona può decidere di seguire. L’attenzione alla dieta diventa poi maggiore inquando l’aspetto nutrizionale non interessa solamente il proprio organismo, ma anche quello del feto. In modo particolare vogliamo ora porre l’attenzione alla cosiddettaessendo la percentuale di coloro che scelgono una dieta basata su alimenti di origine vegetale in forte crescita in Italia (dati de L’Eurispes, il magazine dell’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali).Cos’è una dietae come si applica inCon l’espressionesi fa riferimento a un regime alimentare basato prevalentemente su prodotti di origine vegetale (piante, frutta, oli, cereali, semi e legumi) a differenza dell’vegana che rinunci completamente ai derivati animali, la dietanon li elimina del tutto ma ne riduce il consumo al minimo avendo un approccio più flessibile nella scelta degli alimenti.