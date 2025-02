Oasport.it - Alex Vinatzer prova il colpaccio nello slalom dei Mondiali, che incertezza per la lotta alle medaglie!

E’ l’ultimo atto deidi sci alpino 2025 di Saalbach, è lomaschile, la specialità più imprevedibile in assoluto del Circo Bianco. Tantissimi sono gli atleti competitivi, tantissimi sono gli atleti che sono in grado di fare risultato e di vincere, almeno una ventina possonore per prendere una medaglia.Tra questi c’è ancheche sta vivendo un Mondiale ondivago: il bellissimo oro nel parlo a squadre in cui è stato un trascinatore, poi l’inforcata in combinata in una gara che insieme a Dominik Paris poteva valere la medaglia e infine una prestazione non all’altezza delle aspettative nel gigante. Ora arriva lo, una specialità in cui solitamente o va benissimo o esce: due anni fa a Courchevel riuscì a mettere i pezzi a posto e a conquistare un altro bronzo, chissà che il gardenese non possa nuovamente esaltarsi in un grande appuntamento.