Ilfattoquotidiano.it - Alessia Marcuzzi, tutti parlano di lei sui social (non bene): “Livello di imbarazzo Ferragni”, “Pensa di essere simpatica?”. Cosa è accaduto

Una conduzione quantomeno inattesa, quella diMaruzzi durante la finale del Festival di Sanremo. Dal primo ingresso sul palco, quando ha dichiarato di “avere bisogno di abbracci” che ha poi dato a Carlo Conti ma anche ad Achille Lauro, alle canzoni canticchiate durante le presentazioni degli artisti in gara, al rischio caduta dalle scale, e via, in una serie di gag non riuscitissime. Sui, come prevedibile, è partita la gara al tweet (o all’x) più acuto, brillante ma anche più aspro. Anche troppo. “diper laparagonabile a quello provato con lache legge la letterina a sé stessa”, “Imbarazzante”, “Chi ha fatto credere alladi?”, “Masi è svegliata la mattina e ha detto ma si vado a Sanremo e faccio una figura d*****”, e così via.