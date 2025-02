Davidemaggio.it - Alessia Marcuzzi, che imbarazzo!

In questa finale di Sanremo 2025, più che chi vincerà, tutti si staranno domandando seci fa o ci è. La co-conduttrice, apparsa sul palco all’inizio serena e sicura di sé, ha poi iniziato uscita dopo uscita a mostrare un atteggiamento decisamente infantile, abbracciando chiunque e spezzando la liturgia delle presentazioni. Cosa che Carlo Conti non sta apprezzando affatto, e mica solo lui.Ha bisogno di contatto fisico, dice la. E va benissimo, ma l’Ariston non è il divano di casa propria e, per quanto con il Fantasanremo l’abbraccio sia stato non sdoganato, ma proprio abusato pur di fare punti, bisogna pur darsi un contegno.presenta Achille Lauro abbracciandolo e canticchia la canzone dei ComaCose a casoInvece lei, facendo letteralmente inorridire Conti, prima di presentare Achille Lauro ha annunciato il desiderio di abbracciarlo e gli si è avvicinata strisciando le scarpe sul pavimento, come aveva fatto poco prima per mostrare la scollatura posteriore del suo abito.