Alessia Marcuzzi a Sanremo: eleganza italiana e tanta sensualità

sta finendo”, hanno cantato venerdì i ComaCose durante la serata delle cover, rivisitando l’indimenticabile brano dei Righeira del 1985. E come ogni anno,è davvero terminato. Per l’ultimo appuntamento, che ha visto la vittoria di Olly, Carlo Conti ha voluto al suo fianco, come co-conduttori, Alessandro Cattelan e. Entrambi spumeggianti, hanno conquistato il favore del pubblico con la loro spigliatezza e stupito con i loro look. Completi sartoriali, rivisitati nelle forme e nei tessuti, per Cattelan,per. Protagonista sul palcoCon Carlo ContiDa Bianca Balti a Mahmood, ogni co-conduttore dell’edizione 2025 del Festival diha saputo emozionare il pubblico, ognuno a modo suo., chiamata per la serata finale, ha dimostrato ancora una volta di saper tenere egregiamente il palco.