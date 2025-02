Liberoquotidiano.it - Alberto Angela e l'urlo del pubblico che imbarazza Conti. "Il 17!". Girano voci piccanti...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando sul palco ci sono Carlo, unsquarcia il silenzio dell'Ariston nel giorno della finalissima del Festival di Sanremo: "Il 17!". Il motivo del grido che mette in un certo imbarazzoè presto detto. Il giornalista e divulgatore scientifico è lì anche per lanciare la puntata di Ulisse di lunedì 17 febbraio su Rai 1, dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. Un viaggio nei luoghi del Commissario Montalbano., annunciandola, sbaglia data parlando di "lunedì 14 febbraio".non ha la forza di correggerlo ma ci pensa uno spettatore, seduto tra ildel Festival, a far notare un po' bruscamente la gaffe. "Sì lunedì, e io che ho detto? Tra l'altro è anche il compleanno del mio amico Pieraccioni, auguri Leo!".ha anche ricordato le sue canzoni sanremesi, come Vita spericolata di Vasco Rossi e Terra promessa di Eros Ramazzotti.