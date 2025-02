Ilrestodelcarlino.it - Al via domani la riasfaltatura di viale Podgora

Inizianoi lavori di asfaltatura dia Milano Marittima, che si prevede si concluderanno nel giro di una settimana, se le condizioni metereologiche lo permetteranno. Lo ha fatto sapere ieri il Comune con una nota, aggiungendo poi che l’impresa esecutrice si occuperà di avvisare tutti i residenti e verrà predisposta l’opportuna segnaletica stradale sulla viabilità alternativa. Si tratta del primo di una serie di interventi di ripristino dei manti stradali in partenza dopo l’inverno nella località di Milano Marittima, in vista dell’inizio della stagione turistica. "Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori previsti nel primo contratto applicativo del nuovo accordo quadro per le manutenzioni stradali – ha dichiarato in proposito l’assessore comunale ai Lavori pubblici Mirko Boschetti –.