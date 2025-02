Sport.quotidiano.net - Al PalaCarrara (18) sfida da prendere con le molle per i leoni. La T Gema con Salerno per dimenticare Ravenna. Del Re: "Attenzione alla coppia Stanic-Chaves»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La serata non certo indimenticabile diha reso un po’ meno saldo il secondo posto de La T TecnicaMontecatini: la Tecnoswitch Ruvo, grazie al successo di ieri contro San Severo, ha agganciato i termali al secondo posto. Tornare a far punti fra le mura amiche delquesto pomeriggio contro la Power Basket(pa due alle 18) diventa quindi imprescindibile per gli uomini di Del Re, che devono dare una rispostasquadra di Rajola, tornando secondi da soli.peròcapacità realizzativa del backcourt a disposizione di coach Titto Carone, con il veteranocapace di mettere in ritmo i compagni come pochi altri sanno fare in una categoria come la B Nazionale: "ha diversi giocatori di esperienza e talento,è probabilmente il più importante ma ci sono anche, il loro miglior realizzatore, Kekovic, Matrone e il grande ex Bruno Duranti – analizza Marco Del Re –.