Pordenonetoday.it - Al Bottecchia arriva l'Ol3, il Pordenone vuole allungare la volata

Leggi su Pordenonetoday.it

Senza commettere errori, e sperando in un risultato favorevole in un altro campo, ilpotrebbela fuga in classifica. Nella 20esima giornata di campionato, i neroverdi affrontano allo stadiol'Ol3, squadra di Faedis al momento settima con 24 punti. I ragazzi di.