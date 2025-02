Ilfattoquotidiano.it - Al 75esimo Sanremo vince la misura: niente sbavature. Ce ne dimenticheremo alle sette

di Giovanni MAnche questa 75esima edizione del Festival della canzone italiana si è conclusa. Grandi numeri, grande share, ma tutti questi numeri di cui facciamo vanto sono davvero di qualità?Tutto in ordine, nessun capello fuori posto. Tutto è scorso liscio come l’olio. Noi, che eravamo abituati a continui scandali e gossip pre-festival , quest’anno abbiamo percepito tutto tranne che il solito festival.Carlo Conti, dopo 8 anni, è tornato sul palco della Riviera dei Fiori e vivendo dietro il fantasma “Amadeussiano” di una kermesse che teneva il pubblico in piedi fino a quasi le 3 di notte. Non solo per la questione tempo. Anche per l’aria d’imprevedibilità che si respirava con un Fiorello che, come sempre, non aveva una scaletta sempre pronta e, insieme ad Ama, ha creato una ricetta difficile da replicare.