Ilgiorno.it - Aiuti agli studenti genitori. Alla Liuc supporto su misura: "Garantiamo la conciliazione"

Lalancia il programma “NeoMamme & NeoPapà“, rivolto a futuri e neodi bimbi fino a 3 anni. Previsti una serie di benefit:di tutor/mentor didattico,psicologico e motivazionale attraverso il servizio counseling e well-being dell’università, possibilità di recupero per appelli d’esame, tutor amministrativo per iscrizioni e istanze, percorso di placement personalizzato per il mondo del lavoro. Inoltre, saranno messe a disposizione borse di studio. "La- spiega il rettore Anna Gervasoni - vuole aiutare concretamente iin una delicatissima fase: abbiamo pensato a un pacchetto di misure, analogamente a quanto fatto per gli sportivi, che spaziano in diversi ambiti per coniugare l’aspetto più strettamente didattico con quelli legatiburocrazia,studio-famiglia e al collocamento lavorativo".