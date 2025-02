Ilgiorno.it - Ago lasciato nell’addome. La paziente fa causa. Medici e infermieri risarciscono l’Asst

Un intervento programmato all’ospedale San Leopoldo Mantic di Merate. Un’isterectomia, l’operazione che comporta l’asportazione dell’utero. Qualcosa, però, va storto:della, vieneper sbaglio un ago di sutura. A più di dodici anni da quel 13 luglio 2012, il primo e il secondo chirurgo dell’epoca, un’infermiera strumentista, altre due infermiere e un medico frequentante volontario hanno dovuto ripagare il danno indiretto provocato aldi Lecco dall’esecuzione non corretta dell’intervento. Sì, perché la donna che si è ritrovata l’oggetto acuminato nella pancia ha fattoal centro clinico, ottenendo un risarcimento dall’azienda sociosanitaria territoriale per l’errore medico subìto. Nei mesi scorsi, la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha citato in giudizio i professionisti che erano in sala operatoria quel giorno, chiedendo loro di versare al70.