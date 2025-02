Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in via San Mamolo. Un sedicenne indagato per lesioni. Anche la vittima finisce nei guai

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, dopo l’ennesima serata di schiamazzi e petardi in via San, un residente era finito in ospedale col volto tumefatto, aggredito sul pianerottolo di casa da un gruppo di ragazzini. A tre settimane da quei fatti, la Squadra mobile ha ricostruito il contesto dell’, individuandone i protagonisti. Un lavoro confluito in due diverse informative, destinate una alla Procura dei minori, l’altra alla Procura ordinaria. Sotto la lente degli investigatori non è finito solo il ragazzino, un, che ha atterrato con un colpo di karate il residente; maquest’ultimo, il professor Giancarlo Gregori, che risponde di lancio pericoloso di oggetti. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, che ha ascoltato, sui fatti di quella sera, vicini di casa e testimoni, l’uomo avrebbe infatti lanciato alcune bottigliette dal terzo piano per allontanare il gruppo di ragazzini - una cinquantina - che stavano facendo il pandemonio sotto le sue finestre.