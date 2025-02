Zonawrestling.net - AEW: Il ring di Grand Slam Australia era più piccolo del solito per questioni logistiche

Qualche giorno fa l’AEW ha fatto il suo debutto incon, dove nel main event, Tony Storm ha riconquistato l’AEW Women’s World Championship ai danni di Mariah May. Nel corso della serata c’è stato anche un bel momento dedicato al Cope, Adam Copeland, quando i fan hanno cantato la sua theme song a squarciagola portandolo quasi alle lacrime. Nel frattempo, però, gli appassionati hanno avuto modo di notare qualcosa di particolare, ovvero laezza deldiversa dal.Perché ildi AEWera piùdel? A svelarlo ci ha pensatoside News, che ha spiegato come la compagnia abbia preferito chiedere ilin prestito da una federazione locale invece che trasportare un proprio quadrato dagli USA. Il risultato è stato, a detta di molti, piuttosto deludente: in molti hanno criticato la scelta della compagnia perché in questo modo avrebbe reso l’atmosfera diversa e “strana”.