AEW | Buddy Matthews è uscito infortunato da Grand Slam Australia?

La giornata è ieri ha visto la AEW tenere il suo primo show in, con una card ricca di match al livello di un PPV.Il match per il Continental Title ha visto fronteggiarsi il campione Kazuchika Okada e l’idolo di casa.L’incontro è stato duro eè caduto soltanto dopo due clothesline da parte di Okada. Ma a preoccupare i fan sarebbero però le sue condizioni.L’atleta ha infatti raggiunto il backstage zoppicando al termine dell’incontro, come si può vedere in questo video su X.Mathew’s was visibly limping after his bout with Okada. Hoping it’s nothing too serious #AEWpic.twitter.com/D4fxElbn5k— Aussie Heat (@AussieHeatPW) February 15, 2025 Fin’ora però ne l’AEW nestesso hanno fornito aggiornamenti sulla situazione, vedremo quindi se si tratterà soltanto di una questione temporanea.