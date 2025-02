Universalmovies.it - ADG Awards 2025 | Wicked e Nosferatu tra i vincitori

Notte di premi quella italiana da poco passata, la IATSE Local 800 ha infatti assegnato gli ADG, i premi alle migliori scenografie dell’anno.La 29° edizione degli Art Directors Guild(ADG) ha espresso le sue scelte nella notte italiana attraverso una cerimonia di premiazione tenutasi all’InterContinental Los Angeles Downtown durante un evento presentato dalla comica Rachael Harris.ADGNominationTra idi questa edizione spiccano titoli quali, Conclave, Shogun, The Penguin, Fallout e Squid Game. Come noto, tra idegli ADGin più occasioni vanno ricercati i film che poi andranno a bissare il successo anche agli Oscars nella medesima categoria (Miglior Scenografia), in particolare la sotto-categoria Miglior Scenografia Fantasy (qui a vinto) nelle ultime sei edizioni è stata poi da guida per l’Academy.