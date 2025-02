ADG Awards 2025 | tutti i vincitori della gilda degli scenografi

Leggi su Cinefilos.it

ADGWicked, Nosferatu, Conclave e Il Robot Selvaggio hanno vinto i premi cinematografici più importanti alla 29a edizione annualeADG, Art Directors Guild, che sono stati assegnati stasera all’InterContinental Los Angeles Downtown. Itelevisivi includevano Fallout, Sh?gun, The Penguin, Squid Game, Saturday Night Live, Frasier e What We Do in the Shadows.Eccodei ADGFILM FANTASYWickedProduction Designer: Nathan CrowleyONE-HOUR FANTASY SINGLE-CAMERA TV SERIESFallout: “The End”Production Designer: Howard CummingsTV LIMITED SERIESThe PenguinProduction Designer: Kalina IvanovFILM STORICONosferatuProduction Designer: Craig LathropONE-HOUR PERIOD SINGLE-CAMERA TV SERIESSh?gun: “Anjin”Production Designer: Helen JarvisVARIETY SPECIALDick Van Dyke: 98 Years of MagicProduction Designers: James Yarnell, Steve MordenVARIETY OR REALITY TV SERIESSaturday Night Live: “Host: Ariana Grande, Musical Guest: Stevie Nicks”Production Designers: Akira Yoshimura, Keith Ian Raywood, N.