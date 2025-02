Calciomercato.it - Adesso è ufficiale: a titolo definitivo alla Juventus per quasi 63 milioni | CM.IT

La Juve affronta l’Inter nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium: intanto si sono concretizzate due operazioni in casa bianconeraPartita speciale per Michele Di Gregorio nel Derby d’Italia di questa sera all’Allianz Stadium trae Inter. Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itIl portiere bianconero è cresciuto nel vivaio interista, prima di affermarsi al Monza e conquistare la grande ribalta da titolare nella ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate. L’Inter negli ultimi anni ha provato a riprenderlo dai brianzoli di Galliani (che lo avevano prelevato aper poco più di 4e senza recompra nell’estate 2022), però senza esito per la dirigenza campione d’Italia.Di Gregorio è interamente un giocatore della Juve, visto che con il primo punto conquistato dsquadra di Thiago Motta dopo il mercato di gennaio è scattato l’obbligo di riscatto per l’estremo difensore classe ’97.