Quotidiano.net - Adesione Ucraina a UE e Nato: Stubb delinea il processo in tre fasi

Leggi su Quotidiano.net

"Ci sono due cose che non sono negoziabili, l'dell'all'Ue e alla. IlUe è in corso, l'sarà europea e non russa e questa già è una sconfitta per Putin. La seconda cosa non negoziabile è sono i nuovi accordi di sicurezza per l'". Lo ha detto il presidente finlandese Alexanderintervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Interpellato su quali pensa siano i termini per un cessate il fuoco in, "io inquadrerei il pacchetto in una tre", ha detto. "La prima di pre-negoziati serve a riarmare l'e porre massima repssione alla Russia con sanzioni e congelamento degli asset così che l'possa partire da una posizione di forza ai negoziati e questo è anche il momento in cui guardare ad accordi di sicurezza provvisori, non so quanto ci vorrà ma ci vorrà un po'.