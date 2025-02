Ad Antonella Grippo la Winter Edition del Premio Terre del Bussento | cerimonia a Casa Sanremo

Leggi su Ildenaro.it

La giornalista e conduttricesi aggiudica ildel2025, “riconoscimento – si legge in una nota degli organizzatori – assegnato alle eccellenze che si distinguono per impegno e professionalità. La giuria, presieduta dallo scrittore Franco Maldonato, ha voluto premiare l’acume e il coraggio di una giornalista capace di scuotere il dibattito pubblico con intelligenza e ironia pungente”.Promosso dall’associazionedel, in collaborazione con il Gruppo Eventi e con il patrocinio del Comune di Sapri, il riconoscimento ha premiato negli anni personalità di spicco che si sono distinte nei rispettivi ambiti tra i quali il medico oncologo Tommaso Pellegrino, già presidente del Parco del Cilento, il consigliere regionale Corrado Matera, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Gerardo Ferrara, storica controfigura di Massimo Troisi nel film Il Postino, e la giornalista di Tv2000 Grazia Serra.