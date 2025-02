Achille Lauro incredulo davanti a Venditti parte il medley in corridoio all’Ariston | Sembra vero – Il video

Leggi su Open.online

Quandoha visto inAntonello, non ci ha pensato due volte. Accompagnato da una chitarra acustica, ha accennato le prime note di «Ricordati di me». Il cantautore romano poco distante ha sorriso e si è fatto coinvolgere. È partito così un duetto improvvisato che ha attirato anche un gruppetto di spettatori privilegiati. «capito?», commentaadche canta a occhi chiusi i suoi successi. «Tu sei una leggenda», gli ha risposto come un fan emozionatoal suo mito musicale. E il repertorio è andato avanti con «Che tesoro che sei», coinvolgendo tutti i presenti nel backstage.Lo speciale Sanremo 2025Il regolamento del Festival di Sanremo 2025Sanremo 2025, chi sono gli ospiti del Festival?Sanremo 2025, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?Sanremo 2025, le cover e i duetti della quarta serata del FestivalSanremo 2025, chi sono co-conduttori e co-conduttrici del Festival?I testi delle canzoni– Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori OLLY – Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose ROCCO HUNT – Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.