Achille Lauro ha chiuso il Festival di Sanremo con un look Dolce&Gabbana pieno di colpi di scena

Dopo aver iniziato il suodialla grande,l’ha concluso ancora meglio. Ma facciamo prima un piccolo passo indietro. Per il suo ritorno sul palco dell’Ariston,ha deciso di andare sul sicuro, affidandosi per tutta la durata dela Dolce&Gabbana. I due stilisti hanno creato ogniindossato dal cantante, in un lavoro a sei mani ispirato ai divi del passato come Marlon Brando, Rodolfo Valentino, Rudolf Nureyev e Oscar Wilde. Per la prima serata,aveva indossato un abito custom Alta Sartoria composto da un frac in velluto nero, un gilet, una camicia tuxedo e dei pantaloni in duchesse di seta nera, per undescritto dall’artista come «perfetto per la prima della Scala».Il bozzetto delindossato daPer la serata finale, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di alzare ulteriormente l’asticella, creando peruncustom Alta Sartoria composto da un cappotto con un grande rever a lancia in velluto nero, completamente ricamato con microelementi oro e cristalli.