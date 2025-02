Acerra Giulia uccisa e sbranata dal pitbull di casa a 9 mesi Il padre aveva accusato un randagio

Leggi su Open.online

Non avrebbe detto la verità, almeno inizialmente, ildella piccolaa 9da unnella sua abitazione. La tragedia è accaduta la scorsa notte ad, in provincia di Napoli. Ilha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere statadal cane di famiglia, che era con loro da circa un anno. La piccola è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Inizialmente, riporta Repubblica, l’uomo in ospedale ha fornito una versione differente: la figlia era stata aggredita da un. Al momento dell’aggressione la mamma della piccola non era presente inma era al lavoro in una pizzeria. L’aggressione mentre ildormivaL’aggressione è avvenuta ieri sera, 15 febbraio, mentre ildella bambina stava dormendo sul divano.