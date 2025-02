Primacampania.it - Acerra: bimba muore sbranata dai pitbull

Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Acerra la scorsa notte: una bambina di appena nove mesi è morta dopo essere stata aggredita da un pitbull all'interno della sua abitazione. Secondo quanto riferito dal padre alla Polizia, l'uomo avrebbe trovato la piccola nel suo lettino, in una pozza di sangue, dopo l'aggressione del cane di famiglia. Immediatamente è scattata la corsa disperata verso la clinica Villa dei Fiori, dove i medici hanno tentato ogni possibile manovra per salvarla. Purtroppo, le ferite riportate erano troppo gravi e per la bambina non c'è stato nulla da fare. Sul caso sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le circostanze in cui è avvenuta la tragedia.