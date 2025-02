Thesocialpost.it - Acerra, bimba di nove mesi sbranata nel sonno da un pit bull

Leggi su Thesocialpost.it

Una bambina diè morta la scorsa notte ad, in provincia di Napoli, dopo essere statada un pitnella sua abitazione. Il tragico ritrovamento è stato fatto dal padre, che ha trovato la piccola nel suo letto, in una pozza di sangue, e ha immediatamente dato l’allarme.La bambina è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma le ferite riportate erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e comprendere come il cane sia riuscito a raggiungere la culla della piccola. Il pitapparteneva alla famiglia e non aveva mai mostrato segni di aggressività prima della tragedia.L'articolodinelda un pitproviene da The Social Post.