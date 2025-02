Lettera43.it - Acerra, bimba di nove mesi morta sbranata da un pitbull

Una bimba di nove mesi è stata sbranata da un pitbull mentre dormiva nel suo letto. È successo ad Acerra, in provincia di Napoli, nella serata di sabato 15 febbraio 2025. Secondo quanto ricostruito, il padre stava riposando sul divano mentre la madre era al lavoro in una pizzeria del posto quando il cane di famiglia ha aggredito la piccola azzannandola alla testa e al volto. Accortosi dell'accaduto, il padre è corso in camera e ha trovato la figlia in una pozza di sangue. L'ha quindi portarla disperatamente in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Entrambi i genitori sono under 30 e sotto choc per l'accaduto.