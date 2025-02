Ilfattoquotidiano.it - Acerra, bimba di 9 mesi uccisa dal pit bull di famiglia. Le due versioni del padre: ai sanitari ha detto che era stato un randagio

Subito dopo essere arrivato in ospedale ha raccontato, indi choc, aiche sua figlia, di soli 9, era stata aggredita da un cane. Un tentativo, probabilmente, per difendere il pitdiche poco prima aveva azzannato alla testa e al volto la piccola Giulia nel letto di casa. Un racconto reso aidella clinica Villa dei Fiori di, in provincia di Napoli, dove il 25enne ha portato sua figlia dopo essersi accorto della tragedia avvenuta in casa. La versione però cambia, poco dopo, davanti agli agenti della polizia del locale commissariato, ai quali ha spiegato di essersi addormentato intorno alle 22.30 in attesa del rientro della moglie (di 23 anni), impegnata nella pizzeria dove lavora: poco prima aveva adagiato Giulia sul lettone.Al risveglio, intorno a mezzanotte, ha trovato la piccola in una pozza di sangue.