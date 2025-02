Sport.quotidiano.net - Accordo sul caso doping . Sinner squalificato tre mesi: "Processo troppo lungo"

Roma, città eterna, è già pronta ad abbracciare il re del tennis. Trescarsi di stop passeranno in fretta, sono un soffio di vento, così come le ombre chelui si trascinava senza aver fatto nulla. Il 4 maggio, quando l’incubo sarà definitivamente concluso, Jannikdovrebbe essere ancora il numero uno del ranking. E lanciarsi più leggero, dagli Internazionali d’Italia in poi, verso nuovo meraviglie sul campo. È questo il sollievo che si sedimenta nell’animo dei tifosi dopo la notizia inattesa che ha dominato e diviso il mondo dello sport ieri. L’altoatesino dominatore del ranking è stato sospeso in base all’con la Wada che mette fine alla sua vicenda di. Niente udienza al Tas di Losanna ad aprile, nessun nuovo round contro l’Agenzia Mondiale Antiche – paradosso palese – riconosce la sua mancata "intenzione di imbrogliare", e che "la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun vantaggio".