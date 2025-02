Lanazione.it - Accademia della cucina: "Tutela per i piatti tipici"

Il riscatto e ladell’autenticaligure, ispirata al territorio e saldamente legata alle sue tradizioni, contro la culturafacile ’innovazione’, omologata e spesso improvvisata. Eccolo il messaggio forte che viene dall’Italiana, che l’altra sera ha visitato uno dei templigastronomia ligure e spezzina, ’L’antica osteria dei camalli’ di via Manzoni. Un messaggio lanciato assieme a una proposta, quella di inserire obbligatoriamente nel menu di ogni ristorante almeno un piattotradizione regionale. Progetto fattibile? Secondo la delegata Aic Marinella Curre Caporuscio sì, anche perché è una delle poche strade praticabili per restituire all’enogastronomiaLiguria eprovincia la sua piena dignità, messa in pericolo da troppi ristoranti che, abbandonando itradizionetavola nostrana, si cimentano in proposte culinarie che poco hanno a che spartire con la nostra cultura del cibo.