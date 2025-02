Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 16 febbraio: Nené ed altre ricorrenze

16edGigi e Claudio. Insieme. Per sempre. Nel documentario ‘Nel nostro cielo un rombo di tuono’ è stato ricordato -con commozione- anche: 161975 il brasiliano metteva a segno l’ultima rete. Non solo con la maglia del Cagliari. Lascerà il calcio giocato l’anno successivo, proprio come Riva. Quella domenica compiva mezzo secolo Romolo Bizzotto, due scudetti con la Juventus (seppur da comprimario): nella storia della Vecchia Signora è ricordato anche per le numerose stagioni da allenatore in seconda, comprese quelle del primo ciclo trapattoniano.avrebbe festeggiato ottant’anni Julio Morales, che con il Nacional di Montevideo conquistò -anche- due Libertadores ettante Coppe Intercontinentali. Raggiunge invece i settanta Claudio Pellegrini, che con il Napoli sfiorò lo scudetto nel 1981: proprio al San Paolo disputerà qualche stagione più tardi l’ultima partita in Serie A.